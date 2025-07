Marc Marquez gewinnt auch MotoGP-Sprint in Brünn

Marc Marquez dominiert die Sprints in der MotoGP weiterhin nach Belieben.

Der spanische Motorradstar feierte am Samstag in Brünn seinen elften Sieg im zwölften Saisonsprint und hat nun am Sonntag die Chance, zum fünften Mal in Folge beide Rennen an einem Wochenende zu gewinnen. Marquez setzte sich vor den beiden KTM-Piloten Pedro Acosta aus Spanien und Enea Bastianini aus Italien durch.

Kurz sah es sogar nach einem Doppelsieg für KTM aus, denn nach dem Zieleinlauf wurde eine Untersuchung gegen Marquez wegen erhöhten Reifendrucks eingeleitet. Wenig später wurde der spanische WM-Leader dann aber offiziell zum Sieger ausgerufen. Während des Rennens hatte sich Marquez als klarer Leader auf Platz zwei zurückfallen lassen, damit er im Windschatten den Reifendruck senken konnte.

(APA) / Bild: Imago