Marc Marquez holt sich in Thailand den Sieg im Sprint

Mit einem Start-Ziel-Sieg für Marc Marquez hat das Sprintrennen der MotoGP beim Saisonauftakt der Motorrad-Königsklasse in Buri Ram geendet. Der Spanier feierte damit einen Traumeinstand auf Ducati. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister gewann am Samstag vor seinem jüngeren Bruder Alex, Dritter wurde Marquez‘ neuer Teamkollege Francesco Bagnaia. „Das ist ein perfekter Samstag“, sagte Marquez, der dank der eingefahrenen zwölf Zähler erstmals seit 2019 die WM-Führung übernahm.

Der 32-Jährige wird auch am Sonntag im ersten WM-Lauf von der Pole Position aus ins Rennen gehen. „Morgen müssen wir zumindest auf dem Podest stehen“, erklärte Marquez. Titelverteidiger Jorge Martin verpasst den Saisonauftakt in Thailand verletzungsbedingt. In der Moto3 geht der 18-jährige Oberösterreicher Jakob Rosenthaler an den Start.

(APA)

Beitragsbild: Imago