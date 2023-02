Marcel Sabitzer steht vor seinem Debüt für Manchester United: Sky zeigt die Heimspiele gegen Crystal Palace am Samstag und gegen Leeds United am Mittwoch live und exklusiv

Wann läuft der erste Österreicher für die Red Devils auf? Sky zeigt das Heimspiel gegen Crystal Palace am Samstag ab 15:50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 7

Außerdem: Manchester United gegen Leeds United am Mittwoch ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Premier League

ÖFB-Teamspielerinnen im Topspiel der Women’s Super League: West Ham United gegen FC Arsenal mit Manuela Zinsberger und Laura Wienroither am Sonntag ab 19:30 Uhr mit Expertin Verena Schweers und Hannes Herrmann live

Nach der Verletzung von Christian Eriksen musste Manchester United am letzten Tag der Transferphase noch einmal aktiv werden. In München fand man mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer einen geeigneten Ersatz, mit dem man sich auf eine Leihe bis Sommer einigen konnte. Nun steht der Mittelfeldspieler als erster Österreicher bei den Red Devils vor seinem Premier League Debüt. Sky zeigt sowohl das Spiel gegen Crystal Palace am Samstag, sowie das Nachholspiel gegen Leeds United am Mittwoch live und exklusiv.





Der FC Chelsea bestimmt derzeit die Schlagzeilen. Am Deadline Day schlugen die Blues nochmals spektakulär zu und verpflichteten den argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez von Benfica Lissabon für 121 Millionen Euro. Mit dem 22-Jährigen hat Chelsea nun bereits 16 neue Spieler in dieser Saison unter Vertrag genommen und insgesamt 611 Millionen Euro für Transfers ausgegeben.



Ob nun der erhoffte sportliche Erfolg eintritt? Denn dieser blieb bisher aus. Die West-Londoner befinden sich in der Premier League derweil nur auf Platz zehn, die Champions League Plätze rücken in weite Ferne und der Druck wird für alle Beteiligten immer größer. Deshalb sollen nun Punkte her – und das bereits am Freitagabend im West London Derby gegen den FC Fulham. Ob sich das Team von Graham Potter gegen den Lokalrivalen mit drei Punkten belohnen, ist am Freitag ab 20:50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event zu sehen.



Harry Kane vs. Erling Haaland – Tottenham empfängt ManCity im „Match of the Week”

Erst vor zwei Wochen standen sich beide Teams in der Liga gegenüber, da die eigentlich für den 7. Spieltag angesetzte Partie nachgeholt werden musste. In dem ereignisreichen Match schlug letztlich Manchester City die Spurs mit 4:2. Unter den Torschützen befand sich auch Erling Haaland, der mit sagenhaften 25 Treffern die Torschützenliste anführt. Direkt dahinter folgt der Topstürmer Tottenhams, Harry Kane (16 Tore). Da der Abstand auf Tabellenführer Arsenal schon fünf Punkte beträgt und die Gunners zudem ein Spiel weniger absolviert haben, dürfen sich die Citizens derweil keine Niederlage erlauben. Die Elf von Antonio Conte hingegen will an den Champions League Plätzen dranbleiben.



Am Sonntag begrüßen ab 17:00 Uhr die Sky Experten René Adler und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD.



Sky zeigt von Freitag bis Sonntag alle zehn Spiele des 22. Spieltags der Premier League, acht davon live.



Das Topspiel der WSL am Sonntag live

Am Sonntagabend zeigt Sky außerdem das Topspiel des 13. Spieltags der Women’s Super League. Der Tabellendritte FC Arsenal mit den ÖFB-Legionärinnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither gastiert bei West Ham United. Ab 19:30 Uhr berichtet Sky live von der Partie, die von der Expertin Verena Schweers und Hannes Herrmann kommentiert wird.



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die aktuelle Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.





Der 22. Spieltag der Premier League bei Sky:



Freitag:

20:50 Uhr: FC Chelsea – FC Fulham live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event



Samstag:

13:20 Uhr: FC Everton – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event



15:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester United – Crystal Palace live auf Sky Sport 7



18:20 Uhr: Newcastle United – West Ham United live auf Sky Sport Premier League



Sonntag:

14:50 Uhr: Nottingham Forest – Leeds United live auf Sky Sport Premier League



17:00 Uhr: „Match of the week“: Tottenham Hotspur – Manchester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD



19:30 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD



Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News



Mittwoch:

20:50 Uhr: Manchester United – Leeds United (Nachholspiel des 8. Spieltags) live auf Sky Sport Premier League

Bild: Manchester United