Marcel Sabitzers Manchester United zu Gast bei Nottingham Forest sowie das „Match of the Week” West Ham gegen Arsenal am Sonntag: Die Premier League live und exklusiv bei Sky

Am Sonntag steigt das London-Derby zwischen West Ham United und Spitzenreiter FC Arsenal. Die Gunners kamen zuletzt gegen Liverpool – trotz 2:0-Führung – nicht über ein 2:2 hinaus und hatten es letztlich Keeper Ramsdale zu verdanken, überhaupt einen Punkt aus Anfield mitzunehmen. Wohlwollend hat dies der Zweitplatzierte Manchester City zur Kenntnis genommen, sitzen die Cityzens schließlich der Arteta-Elf weiterhin im Nacken und warten nur auf einen Patzer Arsenals. Aus Sicht des Tabellenführers soll dieser gegen West Ham United im London Stadium möglichst ausbleiben.

Bereits ab 14:30 Uhr begrüßen Sky Experte Raphael Honigstein sowie Joachim und Uli Hebel – die Brüder werden die Partie gemeinsam kommentieren – die Zuschauer:innen zum „Match of the Week” auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD.

Im Anschluss folgt ab 17:20 Uhr die Begegnung zwischen Nottingham Forest und Manchester United mit Marcel Sabitzer, das Sky Q Kund:innen ebenfalls in UHD genießen können.

Sky zeigt von Samstag bis Montag alle zehn Spiele des 31. Spieltags der Premier League, acht davon live. Die Partie FC Everton gegen FC Fulham ist für Sky Sport Kund:innen am Samstag ab 16:00 Uhr im Livestream auf skysportaustria.at/streaming zu sehen. Den Abschluss des Spieltags bilden Jürgen Klopp und der FC Liverpool, die am Montag bei Leeds United gastieren. Ab 20:50 Uhr stimmt Toni Tomic auf die Partie ein, die auf Sky Sport Austria 2 zu sehen ist.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

Der 31. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

13:20 Uhr: Aston Villa – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Chelsea – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Tottenham Hotspur – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 7

16:00 Uhr: FC Everton – FC Fulham im Livestream auf skysportaustria.at/streaming

18:20 Uhr: Manchester City – Leicester City live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:30 Uhr: „Match of the week“: West Ham United – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

17:20 Uhr: Nottingham Forest – Manchester United live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: What a Strike! Highlight-Show live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News

20:50 Uhr: Leeds United – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

