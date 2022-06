Marcelo und Dani Alves bald vereint?

Marcelo verkündete kürzlich seinen Abschied von Real Madrid. Dani Alves‘ Zeit bei FC Barcelona ist ebenfalls beendet, wie er bestätigte. Beide befinden sich nun auf Vereinssuche und haben laut dem brasilianischen Portal UOL Esporte einen prominenten Interessenten.

Niemand geringeres als Ronaldo, seit 2018 Präsident bei Real Valladolid, möchte seine beiden Landsleute rekrutieren. Valladolid schaffte dieses Jahr den direkten Wiederaufstieg in La Liga. Die beiden Brasilianer könnten also in Spaniens höchster Spielklasse bleiben und eine brasilianische Flügelzange bilden.

Jedoch ist Ronaldo mit seinem Interesse an den beiden brasilianischen Altstars nicht allein. Während Marcelo Interesse von Fenerbahce und brasilianischen Klubs auf sich ziehen soll, ist Alves offenbar im Visier von RCD Mallorca und einem türkischen Verein.

(skysport.de)

Bild: Imago