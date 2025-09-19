Marco Hoffmann erzielt das Tor der 6. Runde

Marco Hoffmann hat das Tor der 6. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Der Hartberg-Angreifer traf am vergangenen Wochenende beim 2:0-Erfolg in Ried mit einem sehenswerten Distanzschuss zur Führung für die Oststeirer.

Hoffmann setzte sich im User-Voting deutlich mit 83% der Stimmen vor Marco Tilio (SK Rapid/8%), Shon Weissman (Blau-Weiß Linz/4%), Johannes Eggestein (Austria Wien/3%), und Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC/2%) durch.

Alle Kandidaten im Überblick

Bild: GEPA