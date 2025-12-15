Marco Kasper im Triplepack! Die Red Wings gegen New York und zwei Mal gegen Washington diese Woche live auf Sky Sport

Marco Kasper trifft in der Nacht auf Mittwoch mit den Detroit Red Wings auf die New York Islanders

Am Samstag ist Kasper mit den Red Wings zu Gast bei den Washington Capitals – ab 18:30 Uhr live bei Sky

Am Sonntag empfangen die Red Wings das Team um Superstar Alexander Owetschkin ab 19:00 Uhr live bei Sky

In der Nacht auf Dienstag, den 23.12., ist Marco Rossi mit seinem neuen Team, den Vancouver Canucks, auswärts live bei Sky gegen die Philadelphia Flyers zu sehen

In der Nacht auf Mittwoch, den 24.12., empfangen live bei Sky die Detroit Red Wings und Marco Kasper die Dallas Stars

300 Spiele live – während der Regular Season und der NHL Stanley Cup Playoffs in der Regel mindestens ein Spiel pro Tag

In dieser Woche können sich österreichische Eishockey-Fans wieder auf drei Einsätze von Marco Kasper in der besten Eishockey-Liga der Welt freuen.

In der Nacht auf Mittwoch trifft der gebürtige Tiroler mit den Detroit Red Wings auf die New York Islanders. Das Spiel wird ab 1:00 Uhr live übertragen. Am Wochenende stehen für Kasper und die Red Wings zwei Begegnungen mit den Washington Capitals und Superstar Alex Owetschkin auf dem Programm. Im ersten Duell am Samstag sind die Red Wings zu Gast in Washington; die Partie ist ab 18:30 Uhr live zu sehen. Das zweite Aufeinandertreffen am Sonntag, bei dem die Red Wings Heimrecht haben, können Fans ab 19:00 Uhr live verfolgen.

In der Woche darauf ist außerdem Marco Rossi mit den Vancouver Canucks live bei Sky zu sehen. Für Rossi und sein neues Team geht es in der Nacht auf Dienstag, den 23.12., auswärts gegen die Philadelphia Flyers.

Die NHL auf Sky Sport

Während der Regluar Season wird Sky Sport unter anderem das NHL Winter Classic sowie die Spiele der NHL Global Series live übertragen und weiterhin regelmäßig die Live-Übertragungen des NHL Saturday und des NHL Sunday zeigen, die in Österreich zur besten Sendezeit stattfinden. Auch in den NHL Stanley Cup Playoffs wird Sky Sport umfassend live berichten, unter anderem mit allen Begegnungen der beiden Conference Finals und des NHL Stanley Cup Finals. Ausgewählte Spiele werden mit deutschem Kommentar begleitet, sämtliche Partien mit dem englischsprachigen Original-Kommentar angeboten.

Über die Live-Übertragungen hinaus präsentiert Sky Sport unter anderem das Highlight-Magazin „NHL On the Fly“. Außerdem sind am Vormittag des Folgetags ausführliche 15-minütige Zusammenfassungen von allen Partien der Edmonton Oilers, Detroit Red Wings, Ottawa Senators und Boston Bruins zu sehen. Somit können die Fans von Marco Kasper den österreichischen Star bei Sky Sport auch dann verfolgen, wenn sie in der Nacht nicht live dabei sein konnten bzw. die Partie nicht live übertragen wird.

Bild: Imago