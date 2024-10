Marco Rossi bei Minnesota-Sieg mit drittem NHL-Saisontor

Der Vorarlberger Marco Rossi hat in der Nacht auf Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL beim 5:1-Auswärtssieg seiner Minnesota Wild ein Tor erzielt – das dritte in dieser Saison. Zuvor hatte der 23-Jährige bei zwei Toren und drei Assists in den bisherigen fünf Saisonspielen gehalten. Der dritte Treffer erfolgte im sechsten Spiel, in dem sich Minnesota erfolgreich gegen den Gastgeber Florida Panthers, Stanley-Cup-Sieger und damit NHL-Champion, maß.

Mit seinem Goal hat Rossi zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere in fünf Spielen hintereinander einen Scorerpunkt gesammelt. Dadurch dass Minnesota wieder punktete, war es das erste Mal seit 16 Jahren, dass die Mannschaft in allen der ersten sechs Saisonspiele Punkte holte. Minnesota war schon zuvor in dieser Saison noch nie in Rückstand – so auch dieses Mal. Damit ist Minnesota Wild erst die zweite Mannschaft in der NHL, der dies in den ersten sechs Saisonspielen gelungen ist. Den Rekord halten die Boston Bruins (mit sieben) aus dem Jahr 1969.

Der Stürmer Rossi traf gleich als Erster im ersten Drittel (11:40). Ihm folgten die Teamkollegen Marcus Johansson 22 Sekunden später sowie Matt Boldy am Anfang des zweiten Drittels, ehe „Panther“ Sam Bennett das einzige gegnerisches Tor erzielte. Noch im zweiten Drittel machten Mats Zuccarello und Joel Eriksson den 5:1-Sieg von Minnesota Wild perfekt; das dritte Drittel war torlos. Seinen Assist-Score konnte Rossi in diesem Spiel nicht aufbessern.

Auch Marco Kaspers Detroit Red Wings überzeugten

Auch die Mannschaft eines weiteren Österreichers war in der NHL erfolgreich – ebenfalls auswärts: Die Detroit Red Wings von Marco Kasper errangen gegen die New York Islanders in Hempstead einen 1:0-Sieg. Punkten konnte der 20-jährige Kärntner dabei aber nicht. Den einzige Treffer in der Partie scorte sein Teamkollege Patrick Kane (bereits im ersten Drittel, 08:54). Es war Kaspers drittes NHL-Spiel. Auf sein Konto geht bisher ein Assist.

Detroit hält nunmehr bei drei Siegen und drei Niederlagen. Sie rückten in der Atlantic Division der Eastern Conference vom letzten auf den vorletzten Platz vor. Das Schlusslicht bilden nunmehr die Montréal Canadiens. Minnesota Wild liegen in der Western Conference (Central Division) auf dem zweiten Platz hinter den Winnipeg Jets.

(APA)/Foto: Imago