Marco Rossi gegen die Toronto Maple Leafs und Marco Kasper gegen die Winnipeg Jets sowie die Global Series in Finnland: Die NHL live bei Sky Sport

Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper gegen die Winnipeg Jets in der Nacht auf Donnerstag, den 31. Oktober, ab 0:30 Uhr live

Minnesota Wild mit Marco Rossi gegen die Toronto Maple Leafs am Sonntag, den 3. November, ab 0:00 Uhr live

Die Global Series am Freitag ab 18:45 Uhr und am Samstag ab 16:45 Uhr live auf Sky Sport Mix – Sky Reporter Olivier Zwartyes berichtet live vor Ort aus Tampere

In den kommenden beiden Wochen überträgt Sky Sport 20 Partien live, darunter das Stadtduell New York Rangers – New York Islanders am Sonntagabend ab 19:00 Uhr

Die Sabres und die Devils gestalteten die NHL-Saisoneröffnung im Rahmen der Global Series in Prag, nun treffen die Dallas Stars im finnischen Tampere auf die Florida Panthers. Am Freitag ab 18:45 Uhr sowie am Samstag ab 16:45 Uhr treten die beiden Teams aus der besten Eishockey-Liga der Welt back-to-back gegeneinander an und Sky Reporter Olivier Zwartyes berichtet live vor Ort. Freitags kommentiert Sky Experte Patrick Ehelechner gemeinsam mit Marcel Meinert das Match, samstags mit Franz Büchner.

Auch die Teams von Marco Rossi und Marco Kasper sind live bei Sky im Einsatz. Die Detroit Red Wings sind in der Nacht auf Donnerstag ab 0:30 Uhr zu sehen, das Spiel von Minnesota Wild wird am Sonntag ab 0:00 Uhr übertragen.

Tags darauf steht dann das New Yorker Stadtduell zwischen den New York Rangers und den New York Islanders an. Ab 19:00 Uhr begrüßen Christian Rupp und Sky Expertin Julia Zorn die Zuschauer:innen am Sonntagabend.

Am darauffolgenden Wochenende empfangen samstags zur besten Sendezeit um 19:00 Uhr zunächst die Los Angeles Kings gegen die Vancouver Canucks auf Sky Sport Mix, ehe im Anschluss um 22:00 Uhr die Winnipeg Jets auf die Dallas Stars treffen.

Die Buffalo Sabres spielen am Montag, 11.11. bereits um 18:30 Uhr gegen die Montreal Canadiens. Insgesamt überträgt Sky Sport in den kommenden beiden Wochen 20 Partien live.

Sky Sport – Heimat der NHL

Auch in der Saison 2024/25 ist Sky Sport die Heimat der besten Eishockey-Liga der Welt im österreichischen Fernsehen und wird rund 300 Spiele live übertragen, den Großteil davon exklusiv. In der Regel zeigt Sky mindestens eine Partie pro Tag live, an den Wochenenden viele Begegnungen zur besten Sendezeit für das österreichische Publikum.

Sämtliche Partien werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt, ausgewählte Spiele, insbesondere die des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs, werden zusätzlich mit deutschem Kommentar begleitet. Das Kommentatoren-Team von Sky Sport besteht aus Olivier Zwartyes, Marcel Meinert, Franz Büchner, Christoph Stadtler und Christian Rupp. Als Experten kommen regelmäßig Patrick Ehelechner, Julia Zorn, Patrick Köppchen und Frank Mauer zum Einsatz.

Darüber hinaus präsentiert Sky Sport täglich alles Wissens- und Sehenswerte im Highlight-Magazin „NHL On the Fly“ in der Regel um 14.00 Uhr.

Die Sky Live-Übertragungen der NHL:

Nacht auf Dienstag, 29. Oktober:

0:30 Uhr: Tampa Bay Lightning – Nashville Predators live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 30. Oktober:

0:30 Uhr: Washington Capitals – New York Rangers live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 31. Oktober:

0:30 Uhr: Detroit Red Wings – Winnipeg Jets live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 1. November:

0:00 Uhr: Toronto Maple Leafs – Seattle Kraken live auf Sky Sport 1

Freitag, 1. November:

18:45 Uhr: „NHL Global Series“ in Tampere – Dallas Stars – Florida Panthers live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 2. November:

0:00 Uhr: New York Rangers – Ottawa Senators live auf Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

Samstag, 2. November:

16:45 Uhr: „NHL Global Series“ in Tampere – Florida Panthers – Dallas Stars live auf Sky Sport Mix

21:00 Uhr: Los Angeles Kings – Chicago Blackhawks live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Mix

Sonntag, 3. November:

19:00 Uhr: New York Rangers – New York Islanders live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

0:00 Uhr: Minnesota Wild – Toronto Maple Leafs live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Dienstag, 5. November:

2:30 Uhr: Edmonton Oilers – New Jersey Devils live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Mittwoch, 6. November:

1:00 Uhr: Toronto Maple Leafs – Boston Bruins live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Donnerstag, 7. November:

2:30 Uhr: Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Freitag, 8. November:

4:30 Uhr: Los Angeles Kings – Vancouver Canucks live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Samstag, 9. November:

1:00 Uhr: Washington Capitals – Pittsburgh Penguins live auf Sky Sport Mix

Samstag, 9. November:

19:00 Uhr: Buffalo Sabres – Calgary Flames live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

22:00 Uhr: Winnipeg Jets – Dallas Stars live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Sonntag, 10. November:

4:00 Uhr: Vancouver Canucks – Edmonton Oilers live auf Sky Sport Mix

Nacht auf Montag, 11. November:

1:00 Uhr: New Jersey Devils – San Jose Sharks live auf Sky Sport Mix

Montag, 11. November:

18:30 Uhr: Buffalo Sabres – Montréal Canadiens live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

