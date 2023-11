Marco Rossi und die Minnesota Wild zur besten Sendezeit zu Gast in Stockholm: Die NHL Global Series live bei Sky

Sky Sport überträgt alle vier Begegnungen der NHL Global Series in Stockholm (16. bis 19. November) live

Österreichs NHL-Export Marco Rossi mit den Minnesota Wild am Samstag (ab 17:00 Uhr) und Sonntag (ab 14:00 Uhr) live auf Sky Sport Austria 2

Außerdem das Gastspiel von Marco Rossi mit den Minnesota Wild bei den Detroit Red Wings am 26. November (ab 19:00 Uhr) sowie das Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks am 3. Dezember (ab 20:00 Uhr) live auf Sky Sport Austria 2

Marco Rossi und die NHL kommen nach Europa!

Die beste Eishockey-Liga der Welt ist zu Gast in Stockholm, wo im Rahmen der NHL Global Series vier Begegnungen ausgetragen werden. Damit dürfen sich die europäischen Fans auf NHL-Matches zur besten Sendezeit freuen. Mittendrin ist auch Österreichs Hockey-Export Marco Rossi, der mit den Minnesota Wild am Samstag und Sonntag jeweils am Nachmittag im Einsatz ist. Zudem überträgt Sky die Spiele des österreichischen Hockey-Aushängeschilds am 26. November gegen die Detroit Red Wings sowie das Heimspiel gegen die Chicago Blackhawks am 3. Dezember live.

Den Auftakt in Stockholm macht am Donnerstag ab 20:00 Uhr die Begegnung zwischen den Ottawa Senators und den Detroit Red Wings. Am Tag darauf sind die Red Wings ab 20:00 Uhr wieder im Einsatz und treffen dabei auf die Toronto Maple Leafs. Richtig ernst wird es für Marco Rossi am Samstag ab 17:00 Uhr, denn da warten die Ottawa Senators auf seine Minnesota Wild. Der Schlusspunkt des Stockholm-Gastspiels wird am Sonntag ab 14:00 Uhr bei Minnesota Wild gegen Toronto Maple Leafs gesetzt. Sky überträgt alle vier Partien live.

Die NHL 2023/24 bei Sky

Sky Sport ist die Heimat der besten Eishockey-Liga der Welt im österreichischen Fernsehen und überträgt rund 300 Spiele live. In der Regel zeigt Sky mindestens eine Partie pro Tag live, an den Wochenenden viele Begegnungen zur besten Sendezeit für das österreichische Publikum.

Sämtliche Partien werden mit dem englischen Original-Kommentar ausgestrahlt, ausgewählte Spiele, insbesondere die des NHL Saturday und NHL Sunday sowie der Stanley Cup Playoffs, werden zusätzlich mit deutschsprachigem Kommentar begleitet. Das Kommentatoren-Team von Sky Sport besteht aus Olivier Zwartyes, Marcel Meinert, Franz Büchner, Christoph Stadtler und Christian Rupp. Als Experten kommen regelmäßig Patrick Ehelechner, Julia Zorn, Patrick Köppchen und Frank Mauer zum Einsatz.

Die NHL live bei Sky:

Donnerstag, 16.11.:

20:00 Uhr: NHL Global Series in Stockholm, Ottawa Senators – Detroit Red Wings auf Sky Sport Mix

Freitag, 17.11.:

20:00 Uhr: NHL Global Series in Stockholm, Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

Samstag, 18.11.:

17:00 Uhr: NHL Global Series in Stockholm, Ottawa Senators – Minnesota Wild auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

Sonntag, 19.11.:

14:00 Uhr: NHL Global Series in Stockholm, Minnesota Wild – Toronto Maple Leafs auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

Sonntag, 26.11.:

19:00 Uhr: Detroit Red Wings – Minnesota Wild auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

Sonntag, 3.12.:

20:00 Uhr: Minnesota Wild – Chicago Blackhaws auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Mix

Bild: Imago