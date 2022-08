Marek will noch nicht als Rapid-Präsident kandidieren

Traditionsklub Rapid ist nach dem enttäuschenden Europacup-Aus gegen Vaduz in heftige Turbulenzen geraten. Zunächst kündigte Präsident Martin Bruckner am Samstag seinen Rücktritt an. Am Sonntag gab dann Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek bekannt, seine Funktion abzugeben.



Nach den aktuellen Entwicklungen ist klar, dass Rufe nach Andy Marek laut werden. Der langjährige Klubservice-Leiter und Stadionsprecher trat Anfang 2020 wegen einer Krebserkrankung zurück. Mittlerweile ist Marek wieder gesund.

Im Sky-Interview bietet Marek dem SK Rapid seine Hilfe an. Eine eigene Kandidatur als aktiver Präsident kommt frühestens 2025 infrage, wie er im Sky-Interview erklärte: „Meine Lebensplanung schaut ganz anders aus. […] Vor 2025 geht das nicht. Wenn jetzt Not am Mann ist, helfe ich gerne mit.“