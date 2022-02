Die Österreicher Georg Margreitter und Marko Kvasina sind am Sonntag in der Schweizer Fußball-Super-League als Torschützen in Erscheinung getreten.

Margreitter erzielte beim Heim-2:2 seines Grasshopper Club Zürich gegen die Young Boys Bern in der 60. Minute das zwischenzeitliche 1:1. Der in der 64. Minute eingewechselte Kvasina schoss in der 86. Minute das 1:1 für den FC Luzern bei Servette. Der Ex-Austrianer war erst am Dienstag leihweise von Oostende geholt worden.

(APA) / Bild: Imago