Mari darf Krankenhaus nach Messerattacke verlassen

Fußballprofi Pablo Mari vom italienischen Erstligisten Monza Calcio ist drei Tage nach der Messerattacke auf ihn in einem Supermarkt in Mailand aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 29-Jährige sei wieder zu Hause, teilte sein Club mit. Der Leihgabe des FC Arsenal war am Freitag in der Mailänder Klinik Niguarda operiert worden und wird voraussichtlich zwei Monate lang ausfallen.

Der Spanier Mari war einer von fünf Verletzten bei der Messerattacke in einem Supermarkt, für die ein psychisch gestörter 46-jähriger Italiener verantwortlich gemacht wird. Ein bolivianischer Kassier kam dabei ums Leben. Abwehrspieler Mari erlitt Verwundungen am Rücken und im Unterleib.

(APA)

Bild: Imago