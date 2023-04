Mario Haas über Sturms Kaderbreite: „Mit einer starken Bank gewinnst du Meistertitel“

Mario Haas, Rekordspieler des SK Sturm Graz war in der neuesten Folge unseres Podcasts „DAB|Der Audiobeweis“ zu Gast. Der aktuelle U16-Trainer der Steiermark-Sturm Graz Akademie spricht dabei u.a. über die aktuelle Saison der Grazer und über einen möglichen Meistertitel für den SK Sturm. Außerdem wirft er einen Blick auf das kommende Top-Spiel zwischen Sturm und Red Bull Salzburg.

Mario Haas traut dem SK Sturm den Meistertitel zu und nennt seine Gründe: „Weil sie eine Top-Bank haben. Damit wechselst du in den letzten Minuten nochmal das Quäntchen Routine ein. Mit einer starken Bank gewinnst du Meistertitel.“ Vor allem die Kaderbreite könnte laut Haas ein entscheidender Faktor im Meisterrennen werden: „Wenn man die ganzen Verletzten wegnimmt, hat Salzburg eigentlich eine Jugendmannschaft. Der Kader bei Sturm Graz ist viel breiter. Das ist ihr Vorteil.“

Am Sonntag kommt es zum Ligagipfel zwischen den beiden Top-Teams. Nur zwei Punkte trennen die Grazer vom Ligakrösus aus der Mozartstadt. „Da kribbelts. Jedes Spiel zuhause ist ausverkauft. Die Fans sind bereit zum Feiern, da ist etwas in Fahrt“, so Haas. Für die Sturm-Legende ist Red Bull Salzburg der Favorit in dieser Partie: „Sturm hat sich etwas erarbeitet. Favorit ist immer Salzburg. Salzburg muss, Sturm muss nicht gewinnen.“

DAB | Der Audiobeweis Folge #187 mit Mario Haas

Bild: GEPA