Marokko-Kapitän Hakimi lobt „große mentale Stärke“

Kapitän Achraf Hakimi hat nach Marokkos Einzug ins WM-Achtelfinale die „große mentale Stärke“ seiner Mannschaft gewürdigt.

„Wir haben es geschafft. Es war nicht einfach. Ich bin im Moment wirklich müde, aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, sagte der Star von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain nach dem 3:2-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Niederlande.

Marokko war erst in der Nachspielzeit (90.+1) durch einen Kopfball von Issa Diop zum 1:1-Ausgleich gekommen. „Wir wussten, was für ein Spiel uns erwartet und gegen wen wir antreten. Wir hatten schon vor einigen Tagen gesagt, dass wir konzentriert und stark bleiben müssen – sowohl körperlich als auch mental. Das haben wir geschafft“, sagte der Ex-Dortmunder.

Hakimi hatte im Elfmeterschießen zwar nur den Pfosten getroffen, dennoch reichte es dort zum Sieg. Der WM-Halbfinalist von 2022 bekommt es nun am Samstag (19.00 Uhr MESZ) in Houston mit Co-Gastgeber Kanada zu tun.