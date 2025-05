Márquez-Brüder feiern Doppelsieg im Sprint von Silverstone

Der spanische MotoGP-Pilot Álex Márquez hat den Sprint im Rahmen des Grand Prix in Silverstone/Großbritannien gewonnen.

Am siebten Rennwochenende der Saison kam der 29-Jährige vom Team Gresini vor seinem älteren Bruder Marc ins Ziel. Platz drei ging an den Italiener Fabio Di Giannantonio – die besten drei Fahrer saßen alle auf einer Ducati. Polesetter Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha) wurde lediglich Siebter.

Auch in der Gesamtwertung liegen die beiden Brüder an der Spitze, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Marc hat 180 Punkte auf dem Konto, Álex 161. Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) geht es mit dem Grand Prix weiter.

