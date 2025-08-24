Márquez dominiert auch in Ungarn

Marc Marquez hat seinen Siegeszug in der MotoGP fortgesetzt und seine überlegene WM-Führung in Ungarn weiter ausgebaut.

Der 32-jährige Ducati-Star feierte am Sonntag bei der Premiere der Motorrad-Königsklasse auf dem Balaton Park Circuit an der Ostseite des Plattensees seinen siebenten Grand-Prix-Sieg in Serie. „Best of the Rest“ war sein spanischer Landsmann Pedro Acosta. Der 21-Jährige holte mit Rang zwei den zweiten Podestplatz und das beste Ergebnis der Saison für KTM.

Für Marquez war es der zehnte Sieg im 14. Saisonrennen. Sein neunter WM-Titel, der siebente in der Königsklasse und erste seit 2019, scheint nur noch Formsache. Marquez führt 175 Punkte vor seinem Bruder Alex und könnte den Titel rechnerisch bereits beim übernächsten WM-Lauf in Misano fixieren. Acht Rennwochenenden sind noch ausständig. Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi wurde nach einem anfänglichen Duell mit dem Sieger Dritter. Mit Brad Binder (7.) und Pol Espargaro (8.) landeten zwei weitere KTM-Fahrer in den Top acht.

(APA) Foto: Imago