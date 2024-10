Marquez gewinnt in Australien vor Martin

Ducati-Pilot Marc Marquez hat am Sonntag mit einer spektakulären Aufholjagd den australischen Motorrad-Grand Prix auf Phillip Island gewonnen. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister aus Spanien siegte vor seinem Landsmann und Markenkollegen Jorge Martin sowie Francesco Bagnaia. Martin baute damit seine WM-Führung aus und hat nun 20 Zähler Vorsprung auf seinen italienischen Rivalen Bagnaia. Nächste Woche gastiert der MotoGP-Tross in Thailand.

Marquez startete mit einem spektakulären Ausrutscher seines Hinterrades ins Rennen und fiel vom zweiten Platz weit zurück. Der 31-Jährige kämpfte sich jedoch zurück und lieferte sich schließlich einen packenden Zweikampf mit Martin. Der WM-Leader war aus der Pole Position gestartet und hatte lange die Führung im Grand Prix inne. Kurz vor Schluss wurde er jedoch von Marquez überholt, der damit seinen vierten MotoGP-Sieg in Australien feierte.

Marquez: „Bin superglücklich“

„Ich weiß nicht, wo ich in der ersten Kurve war, aber ich überholte danach viele Fahrer und dachte, dass es unmöglich sei, Martin noch abzufangen. In der fünften oder sechsten Runde fing ich an, meinen Rhythmus zu finden und es wurde ruhiger. Es war ein bisschen stressig, aber ich bin superglücklich“, erklärte Marquez.

Weltmeister Bagnaia hatte als Dritter bereits einen Respektabstand zu den beiden Spaniern und hat nun noch drei Rennen Zeit, Martin den Titel noch streitig zu machen. Für KTM lief der Grand Prix nicht nach Wunsch, Brad Binder kam als bester Fahrer des Mattighofener Rennstalls hinter sechs Ducatis auf Rang sieben. Sein Teamkollege Jack Miller wurde im Heimrennen Elfter, Augusto Fernandez musste sich mit Platz 17 zufriedengeben. Der 20-jährige KTM-Shootingstar Pedro Acosta verpasste das Rennen, nachdem er am Samstag im Sprint gestürzt war und sich eine Schulterblessur zugezogen hatte.

