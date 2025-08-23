Marquez prolongiert Siegesserie im Ungarn-Sprint

Marc Marquez, der schon an den vergangenen sechs Wochenenden in der MotoGP alles gewonnen hat, bleibt auch im ersten Rennen in Ungarn unantastbar.

Der Ducati-Star fuhr beim Sprint in Balatonfökajar einen Start-Ziel-Sieg und den 13. Erfolg in Serie heraus. Der Spanier musste nicht ganz am Limit fahren, um sich konstant mit ein paar Sekunden Vorsprung an der Spitze zu halten. Das VR46-Duo Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli folgte auf den Plätzen.

Das Hauptrennen findet am Sonntag statt. Es könnte wie schon am Samstag chaotisch werden. Denn bereits im Sprint kam es auf der engen Strecke zu einigen Unfällen und Kollisionen. Betroffen waren auch die KTM-Fahrer Pedro Acosta (17.) und Brad Binder (18.). Schnellster Pilot auf einer KTM war Pol Espargaro vom Tech3-Team als Zehnter. In der Fahrer-WM baute Marc Marquez seinen Vorsprung auf seinen nur achtplatzierten Bruder Alex auf 152 Punkte aus.

(APA/sda) / Artikelbild: Imago