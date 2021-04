Marsch: Die österreichische Bundesliga “muss einen Video-Schiedsrichter haben”

via

via Sky Sport Austria

Wichtiger Sieg für Jesse Marsch und den FC Red Bull Salzburg beim SK Rapid Wien (Spielbericht + Video-Highlights). Der “Bullen”-Coach sprach u.a. über das Fehlen den Videoschiedsrichters in Österreich.

“Es war nicht unsere beste Leistung”, meinte Marsch über das Spiel, sagte aber auch: “Zum Schluss war es ein wichtiger Sieg für uns, wir haben gut verteidigt.” Auch wenn nicht jede Offensivaktion schön zu Ende gespielt wurde, stellte der Coach klar: “Im Kopf denken wir fast immer über vertikal spielen und umschalten nach, das ist unser Vorteil normalerweise.”

Der Salzburg-Sieg hätte durchaus höher als 3:0 ausfallen können, wenn es in der tipico Bundesliga den VAR bereits geben würde, u.a. wurde ein reguläres Tor von Patson Daka aberkannt. Dazu äußerte sich Jesse Marsch folgendermaßen: “Eine Liga wie hier in Österreich muss einen Video-Schiedsrichter haben.” Ab der kommenden Saison wird der Video-Referee in Österreich zum Einsatz kommen, für den US-Amerikaner ist das aber “viel zu spät.”