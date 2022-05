Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch hat mit Leeds United am letzten Spieltag durch einen 2:1-Erfolg in Brentford die Klasse gehalten. Raphinas Führung per Eflmeter glich Canos zunächst aus, ehe Harrison in der Nachspielzeit den Siegtreffer für Leeds besorgte. Aufgrund der Burnley-Pleite gegen Newcastle hätte der Marsch-Elf auch ein Remis zum Klassenerhalt genügt.

Bild: Imago