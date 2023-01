Marsch lobt Wöber: „Er ist ein Leader“

Max Wöber hat nur wenige Tage nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg zu Leeds United sein Debüt für den Premier-League-Klub gefeiert. Beim FA-Cup-Spiel auswärts gegen Cardiff City wurde der ÖFB-Teamspieler in der 60. Minute eingewechselt.

Leeds lag zu diesem Zeitpunkt 0:2 zurück und schaffte es dank eines Treffers in der 94. Minute doch noch ins Wiederholungsspiel. „Ich bin sehr glücklich, nach so wenigen Tagen hier in Leeds mein Debüt gemacht zu haben. Es hat sich fantastisch angefühlt – speziell, das Spiel zu drehen und noch ein Unentschieden zu holen“, sagte Wöber nach dem 2:2 in der vierten Runde des FA Cups.

🎙️ Max: “Really happy to make debut” pic.twitter.com/qSG8eSPUn3 — Leeds United (@LUFC) January 8, 2023

Marsch lobt Wöber

Der 24-jährige Wöber wird wie einst bei Red Bull Salzburg von Jesse Marsch trainiert. Der US-Amerikaner findet nach der Aufholjagd lobende Worte für den Neuzugang: „Für einen jungen Spieler ist Max sehr reif, er ist ein Leader. Er hat absolut dabei geholfen, Ruhe ins Spiel zu bringen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um zurück ins Spiel zu kommen.“

Nach seinem Debüt im FA Cup hofft Wöber nun auch auf erste Minuten in der Premier League. Die erste Chance dazu hat der Verteidiger am Freitag, wenn Leeds bei Aston Villa gastiert (21:00 Uhr live bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass). „Ich komme gerade aus vier Wochen Urlaub, also ist das erste Ziel, 100 Prozent fit zu werden. Dann geht es natürlich darum, in die Startelf zu kommen, Woche für Woche meine Minuten zu bekommen und mein Debüt in der Premier League zu feiern“, sagte Wöber.

Wöber: „Hat sich wie ein Heimspiel angefühlt“ Nach seinem ersten Einsatz für Leeds United zeigt sich der Neuzugang von den mitgereisten Fans beeindruckt. „Die Jungs haben schon im Vorfeld davon gesprochen, dass es um die 6000 Auswärtsfans sein werden. Es hat sich wie ein Heimspiel angefühlt. Für mich ist das absolut verrückt“, erklärte der 24-Jährige.

Wöber war am vergangenen Dienstag für kolportierte 20 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen von Red Bull Salzburg nach England gewechselt.

Bild: Imago