Marsch offenbar ein Kandidat bei Premier-League-Klub

Jesse Marsch ist offenbar ein Kandidat auf den Trainerposten bei Leicester City. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Die „Foxes“ trennten sich vor einer Woche von Cheftrainer Brendan Rodgers. Adam Sadler und Mike Stowell haben in Leicester interimistisch die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen. Zuletzt wurde auch über ein mögliches Engagement von Adi Hütter beim englischen Meister von 2016 berichtet.

Der US-Amerikaner Marsch, der zwischen 2019 und 2021 Trainer von Red Bull Salzburg war, wurde erst Anfang Februar bei Leeds United entlassen. Laut Fabrizio Romano befindet sich der 49-Jährige seit dieser Woche in Verhandlungen mit Leicester City, der Deal könnte in den nächsten 24 Stunden finalisiert werden.

In der Premier League belegen die „Foxes“ aktuell den vorletzten Platz. Heute treffen Jamie Vardy und Co. auf den AFC Bournemouth.

Leicester and Jesse Marsch, expected to complete the agreement in the next 24 hours if all goes to plan. 🔵🦊 #LCFC

Talks are advanced, as reported earlier today — waiting on final key details to get it done. pic.twitter.com/U6ZkkZeG7U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2023