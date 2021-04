Marsch über Daka: “Gute Spieler machen gute Trainer”

Der FC Red Bull Salzburg startet mit einem 3:1-Erfolg gegen den SK Sturm (Spielbericht + VIDEO-Highlights) in die Meistergruppe. Jesse Marsch erklärt nach dem Spiel das Erfolgsrezept. “Unser Matchplan ist immer, dass wir in jeder Situation bereit sind”

Einer bekommt heute ein Sonderlob vom Trainer. “Man of the Match” und Dreifachtorschütze Patson Daka war heute maßgeblich am Salzburger Erfolg beteiligt. “Gute Spieler machen gute Trainer”, so Marsch. “Die Entwicklung von Patson in den letzten Jahren ist überragend. Er arbeitet immer für die Mannschaft, das macht ihn so besonders”, fährt er fort.

Mit unglaublichen Leistungen macht der Stürmer auch international auf sich aufmerksam. “Ich lese jeden Tag dass eine neue große Mannschaft hat Interesse”, erklärt Marsch. Die Wahrscheinlichkeit, dass Daka den Verein im Sommer verlässt ist laut dem US-Amerikaner groß. Den Segen von Jesse Marsch hat der 22-Jährige auf jeden Fall. “Wenn mich jemand anruft, dann sage ich – es ist eine gute Entscheidung für einen Top-Verein. Er ist ein überragender Junge.”