Marsch über zweifelhafte Schiri-Entscheidungen: “Was ist ein Schauspieler und was ist Foul?”

Jesse Marsch sprach im Sky-Interview nach dem 2:1-Auswärtssieg beim WAC u.a. über Pechvogel Antoine Bernede. Außerdem äußerte er sich über die Schrei-Einlagen auf dem Spielfeld: “Ich glaube die Schiris müssen ein Gefühl haben, was ist ein richtiges Foul und was nicht. Wir müssen verstehen, was ist ein Schauspieler und was ist ein echtes Foul.”

“Wir haben sehr gut gespielt zuerst. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht mit dem Gegentor und einer unnötigen Roten Karte. Es ist schade, dass Toni (Anm. Antoine Bernede) ein großer Teil von diesen zwei Fehlern war. Wir haben viele junge Spieler, die machen Fehler. Toni hatte einen schwierigen Tag, aber er ist ein wichtiger Spieler für uns.”