Der FC Red Bull Salzburg holt mit dem 3:1-Heimerfolg gegen den LASK in der Meistergruppe im vierten Spiel bereits den vierten Sieg. Das Team von Jesse Marsch baut die Führung auf die Linzer in der Tabelle auf 14 Punkte aus, auf den Zweiten Rapid Wien sind es weiterhin sieben Zähler Vorsprung. Der Cheftrainer der Bullen denkt aber bereits an den kommenden Gegner am Mittwoch.