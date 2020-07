via

Der FC Red Bull Salzburg setzt sich am 32. Spieltag auswärts beim LASK deutlich mit 3:0 durch. Jesse Marsch wird verdienterweise zum Trainer der Saison gewählt. Nach der Begegnung zieht der 46-jährige US-Amerikaner Fazit über seine erste Saison in Salzburg und den siebenten Meistertitel der Bullen in Folge.