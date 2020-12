Marsch: “Zu wenig gegen die besten Gegner”

via

Für den FC Salzburg ist die Champions-League-Saison nach der Niederlage gegen Atletico Madrid beendet. Trainer Jesse Marsch ließ nach Schlusspfiff die Partie gegen Atletico sowie die Leistungen in der CL-Saison Revue passieren.

“Wir waren immer dabei in jedem Spiel. Leider ist es zu wenig gegen die besten Gegner”, sagte der Salzburg-Coach nach Schlusspfiff. “Wir waren in vielen guten Situationen und haben es sehr gut geschafft. Leider ist es zum Ende nicht genug.”

Einer der Kritikpunkte betraf die Fehler bei Standardsituationen, auch das Verhalten der Gegenspieler bei manchen Zweikämpfen missfiel dem Betreuer: “Sie fallen oft. Sie schreien immer wenn sie fallen.”

Dennoch will Salzburg in der Europa League an die gezeigten Leistungen anknüpfen: “Es ist eine gute Chance für uns. Es ist auch ein super Turnier.”