Marseille-Trainer regt an: Maradonas “10” nicht mehr vergeben

Andre Villas-Boas hat bestürzt auf den Tod von Fußball-Legende Diego Maradona reagiert und machte sich bei der FIFA für eine besondere Ehrung des Argentiniers stark.

“Ich möchte, dass die FIFA die Rückennummer 10 in allen Wettbewerben und bei allen Teams nicht mehr vergibt”, sagte der Trainer von Olympique Marseille nach der 0:2-Pleite seines Teams in der Champions League gegen den FC Porto.

Der Portugiese weiter: “Das wäre die beste Ehre, die wir ihm erweisen können. Er ist ein unglaublich großer Verlust für die Fußballwelt.”

Diego Maradona war am Mittwoch (25. November) keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag an einem Herzinfarkt gestorben. Der Argentinier lief in seiner aktiven Karriere mit der “10” auf.

