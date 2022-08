via

via Sky Sport Austria

Laut Sky Informationen soll Martin Fraisl heute einen neuen Vertrag beim deutschen Zweitligisten Arminia Bielefeld unterschreiben. Der 29-Jährige stand zuletzt bei Schalke 04 unter Vertrag und absolvierte dort insgesamt 26 Spiele.

Fraisl soll demnach einen Ein-Jahres-Vertrag plus Option erhalten, es stehen lediglich noch abschließede Untersuchungen an. Der Österreicher soll anschließend direkt mittrainieren und bereits am Freitag gegen Braunschweig im Tor stehen.

Update:

Bild: GEPA