Martin gewinnt MotoGP-Sprint in Misano

Der Spanier Jorge Martin hat den MotoGP-Sprint zum Großen Preis von San Marino in Misano gewonnen. Der Pole-Setter fuhr am Samstag im Rennen über 13 Runden auf seiner Ducati souverän vor seinen Teamkollegen Marco Bezzecchi und dem gesundheitlich angeschlagenen Weltmeister Francesco „Pecco“ Bagnaia über die Ziellinie. Für den WM-Spitzenreiter aus Italien war es das erste Rennen nach dem Horror-Crash vor einer Woche in Barcelona, wo er am rechten Bein überfahren worden war.

„Es ist einfach unglaublich, wenn man die Situation und die Schmerzen bedenkt“, sagte Bagnaia. KTM-Testfahrer Dani Pedrosa überzeugte bei seinem zweiten Wildcard-Einsatz in dieser Saison mit dem vierten Platz, unmittelbar vor KTM-Star Brad Binder. Honda-Pilot Marc Marquez verpasste als Zehnter die WM-Punkte. Das Hauptrennen findet am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) statt. In der WM-Gesamtwertung führt Bagnaia mit 267 Punkten weiter komfortabel vor Martin (222) und Bezzecchi (198). Binder (171) ist Vierter.

(APA) / Bild: Imago