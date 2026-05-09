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Der spanische Aprilia-Pilot Jorge Martin hat am Samstag den Sprint der MotoGP in Le Mans gewonnen.
MotoGP

Martin gewinnt Sprint in Le Mans

Der spanische Aprilia-Pilot Jorge Martin hat am Samstag den Sprint der MotoGP in Le Mans gewonnen.

Der Ex-Weltmeister setzte sich nach 13 Runden souverän vor Francesco Bagnaia auf Ducati und seinem in der WM weiter vor ihm führenden Teamkollegen Marco Bezzecchi durch. KTM-Mann Pedro Acosta fuhr zu Rang vier. Weltmeister Marc Marquez kam in der Schlussphase spektakulär zu Sturz und humpelte anschließend Richtung Box. Am Sonntag folgt der Grand Prix.

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(APA)

Bild: Imago