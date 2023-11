Martin hält WM-Traum mit Sprint-Sieg am Leben

Im Showdown um die MotoGP-Weltmeisterschaft hat Verfolger Jorge Martin den ersten Matchball von Titelverteidiger Francesco Bagnaia mit einem Sprintsieg in Valencia abgewehrt. Der spanische Lokalmatador feierte am Samstag im kurzen Rennen beim WM-Finale seinen neunten Sprint-Saisonsieg, WM-Spitzenreiter und Ducati-Kollege Bagnaia wurde Fünfter. Die WM-Entscheidung fällt im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr). Bagnaia nimmt einen Vorsprung von 14 Punkten auf Martin mit.

Dem Italiener reicht ein fünfter Platz, um seinen zweiten WM-Titel hintereinander zu feiern. Bagnaia wäre der erste Motorrad-Pilot nach Valentino Rossi und Marc Marquez, dem eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Motorrad-Königsklasse gelingen würde. Beim Rennen über 13 Runden in Valencia wurde Brad Binder vom österreichischen Rennstall KTM nach einer starken Leistung nur knapp Zweiter (+0,190 Sek.), Superstar Marquez fuhr auf seiner Honda ebenfalls aufs Podium.

Vor den Augen von Formel-1-Legende Gerhard Berger zeigten die Motorrad-Stars auf dem Circuit Ricardo Tomo eine spektakuläre erste Runde mit vielen Überholmanövern. Bagnaia lag nach Startplatz zwei kurz in Führung, am Ende der Runde war der WM-Leader nur noch Fünfter. Martin erwischte von Rang sechs einen guten Rennbeginn, überholte Bagnaia und machte sich auf die Jagd von Binder und Pole-Setter Maverick Vinales an der Spitze. Wenig später übernahm Sprint-Experte Martin die Führung und vertagte damit die WM-Entscheidung.

