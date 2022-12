Martinez erklärt obszöne Jubel-Geste – und verspottet Mbappe

Argentinier verspotten Mbappe

Darauf, dass am argentinischen Keeper wohl nicht der bester Gewinner verloren gegangen ist, deuten zudem im Internet kursierende Videos hin. Demnach habe Martinez Kylian Mbappe verhöhnt. In den Videos sind die feiernden Argentinier zu sehen. Einer davon ist Martinez, der fordert: „Eine Schweigeminute für Mbappé!“ Auch nach dem Verlassen des Stadions sollen die Argentinier in ihrem Bus nochmal eine Schweigeminute für den 23-Jährigen gefordert haben.

Hintergrund für den Hohn könnten Aussagen von Mbappe vor dem Turnier gewesen sein. Vor einigen Monaten hatte der Angreifer von Paris Saint-Germain gesagt, dass der Fußball in Südamerika nicht so weit fortgeschritten sei wie in Europa.

Teams wie Argentinien oder Brasilien würden nicht auf einem hohen Niveau spielen. Deshalb würden – mit Blick auf die vergangenen Weltmeisterschaften – immer die europäischen Teams gewinnen. Zudem kursieren Videos in denen feiernde Argentinier in der Mixed Zone nach dem Finale „Sch*** Journalisten. Uns ist egal, was ihr sagt, ihr seid sch*** Journalisten“ singen.

