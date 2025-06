Martinez-Traumtor: Inter dreht Spiel gegen Urawa

Inter Mailand hat bei der Klub-WM einen späten 2:1-Sieg gegen Urawa gefeiert.

Urawa ging in Seattle durch Ryoma Watanabe überraschend in Führung, als der Japaner die erste Chance zum 1:0 nutzte (11.). Danach dominierte zwar der Favorit, kam auch zu deutlich mehr Torschüssen, am Ende fehlte aber die Präzision. Nach der Pause erhöhte Inter den Druck weiter, die Japaner blieben mit Kontern aber gefährlich.

Erst in der Schlussphase gelang dem argentinischen Weltmeister Lautaro Martínez der sehenswerte Ausgleich (78.). Nach einer Ecke stieg der Argentinier zum Fallrückzieher hoch und jagte die Kugel zum Ausgleich ins Netz. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Valentin Carboni zum 2:1 (90.+2).

Am letzten Vorrundenspieltag am Donnerstag (3.00 Uhr) gegen den argentinischen Rekordmeister River Plate geht es um den Gruppensieg. Urawa, das sein erstes Spiel 1:3 gegen River Plate verloren hatte, trifft zeitgleich auf Monterrey.

(SID)/Bild: Imago