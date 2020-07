Maskenpflicht im Stadion für NFL-Zuschauer beschlossen

Noch ist unklar, unter welchen Bedingungen die National Football League (NFL) in diesem Herbst in die Saison starten kann. Falls mancherorts Zuschauer erlaubt sein werden, werden diese jedenfalls bei allen Spielen einen Mund-Nasen-Schutz im Stadion tragen müssen. Diese Maßnahme, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, teilte NFL-Sprecher Brian McCarthy am Mittwoch via Twitter mit.

Die Frage, ob und wie viele Zuschauer in die riesige NFL-Arenen dürfen, könnten in den USA abhängig vom Standort unterschiedlich beantwortet werden.

Die New York Jets, New York Giants und Philadelphia Eagles verlautbarten zuletzt, dass sämtliche ihrer Heimspiele vor leeren Rängen stattfinden werden. Andere Clubs, zu denen die Green Bay Packers, Los Angeles Rams oder Pittsburgh Steelers zählen, wollen eine begrenzte Zahl von Zuschauern zulassen.

(APA)

Artikelbild: Getty