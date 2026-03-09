Massenschlägerei mit 23 Roten Karten! Brasilianisches Finalderby eskaliert

Das Finale des traditionsreichen „Campeonato Mineiro“ zwischen Cruzeiro und Atlético Mineiro ist von schweren Ausschreitungen überschattet worden. Beim Stadtderby in Belo Horizonte kam es am Sonntagabend zu einer Massenschlägerei zwischen Spielern beider Teams. Auch auf den Tribünen herrschte große Unruhe.

Kurz vor Spielende prallte Angreifer Christian nach einem Schussversuch mit Atlético-Torhüter Everson zusammen. Der Keeper reagierte verärgert und drückte seinen Gegenspieler zu Boden. Kurz darauf bildete sich eine große Rudelbildung, die schließlich völlig eskalierte.

Nur kurze Augenblicke später war fast alle Spieler in die Schlägerei verwickelt: Fäuste flogen, es gab Hiebe ins Gesicht der Kontrahenten, Sprungtritte wurden verteilt. Sicherheitskräfte beider Mannschaften und die Militärpolizei brauchten gut zehn Minuten, um die Schlägerei zu beenden.

Hulk & BVB-Neuzugang Prates mittendrin

Kurios: Schiedsrichter Matheus Delgado Candançan zeigte während des Spiels keine einzige Karte, hielt im offiziellen Spielbericht jedoch insgesamt 23 Platzverweise fest. Der Schiedsrichter erklärte später, dass er die Karten aufgrund der schnellen Eskalation der Tumulte nicht mehr direkt auf dem Platz zeigen konnte. Unter den „Übeltäter“ befinden sich neben den beiden Auslösern Christian und Everson auch Atlético-Kapitän Hulk, der künftige BVB-Neuzugang Kauã Prates, Cruzeiro-Torschütze Kaio Jorge sowie die brasilianischen Nationalspieler Gerson und Fabrício Bruno. Mehreren Akteuren drohen nun lange Sperren.

Sportlich sicherte sich Cruzeiro dank eines Kopfballtors von Stürmer Kaio Jorge in der 60. Minute den Sieg im Finale von Minas Gerais. Damit feierten die „Raposa“ bereits zum 39. Mal die Staatsmeisterschaft.

Foto: IMAGO