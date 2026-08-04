Mastantuono-Leihe vor Abschluss

Die Leihe von Franco Mastantuono zur AC Fiorentina befindet sich auf der Zielgeraden. Laut der spanischen Zeitung Marca hat das argentinische Supertalent von Real Madrid die Zustimmung für den Wechsel in die Serie A gegeben.

Damit liegt die letzte Hürde offenbar nicht mehr beim Spieler. Die „Königlichen“ und die Fiorentina arbeiten aktuell nur noch an den finalen Modalitäten des Leihgeschäfts. Im Fokus stehen dabei die Verteilung des Gehalts und weitere vertragliche Details.

Mastantuono war erst vor einem Jahr für rund 45 Millionen Euro von River Plate zu Real gewechselt. Der Argentinier gilt als eines der größten Offensivtalente Südamerikas.

Real behält Kontrolle

Berichten zufolge hätte Mastantuono eine Rückkehr zu River Plate auf Leihbasis bevorzugt. Madrid verfolgt jedoch einen anderen Entwicklungsplan und soll einer Leihe außerhalb Europas nicht zugestimmt haben.

Fest steht zudem: Der spanische Rekordmeister will die Kontrolle über die Zukunft des Youngsters behalten, der noch einen Vertrag bis 2031 besitzt . Deshalb ist eine Kaufoption für Florenz nicht Teil der Verhandlungen.