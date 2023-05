Masters in Madrid: Auch Struff im Achtelfinale

via

via Sky Sport Austria

Jan-Lennard Struff hat als dritter deutscher Tennisprofi das Achtelfinale beim Sandplatz-Masters in Madrid erreicht. Der 33-Jährige aus Warstein, der eigentlich schon in der Qualifikation gescheitert war, bezwang den Serben Dusan Lajovic 6:7 (2:7), 6:3, 6:3. Nächster Gegner ist der Argentinier Pedro Cachin, der in der Weltrangliste als Nummer 67 zwei Positionen hinter Struff geführt wird.

Kurios: Im vierten Duell mit Lajovic verlor Struff zum vierten Mal den ersten Satz – und ging doch zum vierten Mal als Sieger vom Platz. Struff hatte am Dienstag in der Qualifikation verloren, war aber als Lucky Loser ins Hauptfeld gelangt und hatte dort zunächst den Italiener Lorenzo Sonego und dann Ben Shelton (USA/Nr. 32) ausgeschaltet.

Zuvor hatten auch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg), der am Dienstag auf Topfavorit Carlos Alcaraz aus Spanien trifft, und Daniel Altmaier (Kempen) das Achtelfinale erreicht.

(SID)