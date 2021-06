Das ÖFB-Team startet am 13. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien in die Europameisterschaft. Zuvor hat das Team von Franco Foda aber noch zwei wichtige Testspiele vor der Brust. Bereits heute Abend treffen Kalajdzic und Co. in Middlesborough auf den Turnier-Mitfavoriten England. Um euch die Wartezeit zu verkürzen haben wir für euch ein kurzes Prediction-Game zusammengestellt, wo ihr bis zum Anpfiff um 21 Uhr neun Prognosen zum heutigen Länderspiel abgeben könnt.