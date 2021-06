Match-Predictions: Tippe jetzt den Spielverlauf bei England vs. Schottland

via

Das traditionsreichste Nationen-Duell im Fußball bekommt ein neues Kapitel auf der großen EM-Bühne.

Wenn am heutigen Freitag (21.00 Uhr) im Londoner Wembley Stadion England auf Schottland trifft, ist es bereits das 115. Duell beider Länder. 1872 wurde das Spiel erstmals ausgetragen, England hält bei 48 Siegen, die Schotten bei 41. Diesmal sind die Rollen klar verteilt, Schottland kämpft nach der 0:2-Niederlage gegen Tschechien bereits gegen das Ausscheiden.

