Match-Predictions: Tippe jetzt den Spielverlauf bei Österreich vs. Nordmazedonien

via Sky Sport Austria

Am heutigen Sonntag um 18:00 Uhr startet das ÖFB-Team gegen Nordmazedonien in die EURO 2020. Österreich hat gegen Nordmazedonien die Chance auf einen historischen Erfolg: Das ÖFB-Team will erstmals bei einer Fußball-Europameisterschaft ein Spiel gewinnen.

Im Vorfeld der Partie ist nun eure Expertise gefragt: Wie wird das heutige Spiel ablaufen? Gib jetzt deine Tipps für das heutige Match ab und gewinne eines von 10 x 20 Euro Wettguthaben von Interwetten! Bis 18:00 Uhr kannst du deine Tipps abgeben und so deine “Orakel-Fähigkeiten” unter Beweis stellen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen musst du dich zuvor Einloggen bzw. zuvor in der Sky Community HIER registrieren.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Zudem zählt dieses Match-Prediction-Game zur Gesamtwertung im BATTLE-OF-FANS. Für die besten 25 User der Gesamtwertung gibt es tolle Preise zu gewinnen. Alle INFOS dazu findest du hier.