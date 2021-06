Match-Predictions: Tippe jetzt den Spielverlauf bei Ukraine vs. Österreich

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Nationalteam kämpft heute in Bukarest um den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale einer Fußball-EM. Mit einem Sieg gegen die Ukraine hätte das ÖFB-Team sein Ticket als Gruppenzweiter sicher. Auch ein Unentschieden dürfte aller Voraussicht nach reichen, um als einer der vier besten Gruppendritten aufzusteigen. Bei einer Niederlage droht das große Zittern. Die Österreicher wüssten dann erst an den Tagen danach, ob sie im Turnier bleiben.

Bild: GEPA