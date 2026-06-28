Match-Ratings zu Algerien vs. Österreich: Bewerte das ÖFB-Team!

Match-Ratings: Österreich steht nach dem 3:3-(1:1)-Remis gegen Algerien im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026. Bewerte jetzt die Leistung der ÖFB-Spieler sowie die Aufstellung und Taktik von Teamchef Ralf Rangnick.

Bewerte jetzt die Leistung der ÖFB-Spieler sowie die Aufstellung und Taktik von Teamchef Ralf Rangnick. Alle mindestens 15 Minuten eingesetzten ÖFB-Spieler können im Schulnotensystem bewertet werden (1 = Sehr gut, 2 = Gut, 3 = Befriedigend, 4 = Genügend, 5 = Nicht genügend).

*Torschütze Sasa Kalajdzic war für eine Bewertung zu kurz im Einsatz