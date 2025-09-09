Match-Ratings zu Bosnien-Herzegowina vs. Österreich: Bewerte das ÖFB-Team!

Österreich gewinnt das vierte WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina mit 2:1. Wie beurteilst du die Leistung des ÖFB-Teams?

Bewerte alle (mindestens 15 Minuten) eingesetzten Spieler (6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = Schwach, 1 = Sehr schwach).

Wir wollen die Meinung unserer Community wissen: Wie bewerten die Sky-Userinnen und User die Leistung der österreichischen Nationalmannschaft?

VOTING: Match-Ratings zu Bosnien vs. Österreich

Bild: GEPA