Match-Ratings zu Bosnien-Herzegowina vs. Österreich: Bewerte das ÖFB-Team!
Österreich gewinnt das vierte WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina mit 2:1. Wie beurteilst du die Leistung des ÖFB-Teams?
Bewerte alle (mindestens 15 Minuten) eingesetzten Spieler (6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = Schwach, 1 = Sehr schwach).
Wir wollen die Meinung unserer Community wissen: Wie bewerten die Sky-Userinnen und User die Leistung der österreichischen Nationalmannschaft?
Bild: GEPA