Österreichs Nationalteam hat auf dramatische Weise seine WM-Durststrecke beendet.

Die Österreicher retteten am Dienstag im Entscheidungsspiel in Wien gegen Bosnien nach langem Rückstand ein 1:1 (0:1) und qualifizierten sich so für die Endrunde 2026 in Nordamerika. Nach Bosniens Führung durch Haris Tabakovic (12.) gelang Michael Gregoritsch in der 77. Minute der umjubelte Ausgleich. Der Treffer bescherte Österreich die erste WM-Teilnahme seit 1998.

Anm.: Alessandro Schöpf wurde zu kurz eingesetzt.

