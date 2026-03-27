Match-Ratings zu Österreich vs. Ghana: Bewerte das ÖFB-Team!

Das ÖFB-Team ist mit einem furiosen 5:1-Sieg gegen Ghana ins WM-Jahr gestartet. Bewerte jetzt in den Match-Ratings die Leistungen der ÖFB-Spieler!

Die Tore vor 40.200 Zuschauern im Wiener Prater erzielten Marcel Sabitzer (13./Elfmeter), Michael Gregoritsch (51.), Stefan Posch (59.), Carney Chukwuemeka (79.) und Nicolas Seiwald (91.). Neben Chukwuemeka gab u.a. auch Paul Wanner sein ÖFB-Debüt. Mit dem zwölften Heimspiel in Folge ohne Niederlage stellte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick einen Verbandsrekord ein.

Für die Bewertung zur Wahl stehen alle mindestens 15 Minuten eingesetzten ÖFB-Spieler (6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = Schwach, 1 = Sehr schwach).

(APA/Red.)

Bild: GEPA