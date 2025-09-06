Match-Ratings zu Österreich vs. Zypern: Bewerte das ÖFB-Team!
Kein Spektakel und Loch im Rasen: Bewerte nun die Leistung des ÖFB-Teams beim 1:0-Heimsieg gegen Zypern für die WM-Qualifikation!
Marcel Sabitzer sorgte in der 55. Minute per Elfmeter zum knappen Heimsieg für Österreich und sicherte drei wichtige Punkte im WM-Qualifikationsgruppe H.
Bewerte alle (mindestens 15 Minuten) eingesetzten Spieler (6 = Weltklasse, 5 = Sehr stark, 4 = Stark, 3 = Durchschnitt, 2 = Schwach, 1 = Sehr schwach).
Wir wollen die Meinung unserer Community wissen: Wie bewerten die Sky-Userinnen und User die Leistung der österreichischen Nationalmannschaft?
VOTING: Match-Ratings zu Österreich vs. Zypern
