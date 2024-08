Matchday für Sturm, LASK & Salzburg: Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga HEUTE LIVE bei Sky!

Der Kracher zwischen LASK und Salzburg am Samstag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Verfolgerduell SK Rapid gegen WSG Tirol am Sonntag exklusiv bei Sky

Am Samstag außerdem Austria Klagenfurt – Sturm Graz und GAK 1902 – Blau-Weiß Linz als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz live & exklusiv bei Sky

Hartberg – Austria Wien und SCR Altach – WAC am Sonntag live bei Sky

Die Sky-Experten am Wochenende: Thomas Silberberger am Samstag sowie Hans Krankl, Peter Stöger & Alfred Tatar am Sonntag

In dieser Woche steht die dritte Runde der ADMIRAL Bundesliga vor der Tür. Auf die Salzburger wartet mit dem LASK ein erster Härtetest in dieser Bundesliga-Saison, während sich die Verfolger Rapid und WSG Tirol im direkten Duell gegenüberstehen.

Der Hit LASK gegen Salzburg am Samstag live & exklusiv bei Sky

Am Samstagabend kommt es in Linz zum Aufeinandertreffen zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg. Die Salzburger konnten ihre beiden Auftaktspiele gewinnen, während sich der LASK in der Vorwoche überraschend den Altachern geschlagen geben musste. Ob die Linzer den Tabellenführer biegen können, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Zuvor trifft Austria Klagenfurt auf Sturm Graz. Die Grazer haben das letzte Duell mit der Pacult-Elf noch in bester Erinnerung, so sicherte man sich in der letzten Runde der Vorsaison mit einem Heimsieg gegen die Kärntner den Meistertitel. Wie sich die Steirer diesmal schlagen, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich trifft der GAK 1902 auf Blau-Weiß Linz. Nach dem ersten Punktgewinn in dieser Saison will der Aufsteiger nun auch den ersten Sieg. Dieses Duell ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die Nachmittagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Ab 16:15 Uhr stimmen Moderator Marko Stankovic und Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf den spannenden Fußball-Nachmittag ein. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Duell der Ungeschlagenen SK Rapid vs. WSG Tirol am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag kommt es in Wien Hütteldorf zum Verfolgerduell Dritter gegen Zweiter, wenn der SK Rapid auf die WSG Tirol trifft. Beide Teams konnten mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Saison starten und wollen auch im dritten Ligaspiel ungeschlagen bleiben. Welches Team das Verfolgerduell für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Aus Hütteldorf analysiert Sky-Experte Hans Krankl das Match.

Parallel empfängt der TSV Hartberg die Wiener Austria. Die Hartberger hatten einen schweren Start und haben als letztes Team in dieser Saison noch keine Punkte auf dem Konto. Ob den Steirern gegen Austria Wien der erste Punktgewinn gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Im dritten Parallelspiel am Sonntag kommt es zum Duell zwischen Altach und dem WAC. Diese Partie sehen Sky Zuseher:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die Sonntagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Ab 16:00 Uhr startet die Vorberichterstattung zum Bundesliga-Sonntag mit Moderator Jörg Künne und den Sky-Experten Peter Stöger & Alfred Tatar live auf Sky Sport Austria 1. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils 15 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds.

Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 17. August 2024

16:15 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

LASK – FC Red Bull Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky-Experte: Thomas Silberberger

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 18. August 2024

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:45 Uhr

SK Rapid – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky-Experte: Hans Krankl

TSV Egger Glas Hartberg – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

CASHPOINT SCR Altach – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky-Experten: Peter Stöger & Alfred Tatar

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Beitragsbild: GEPA.