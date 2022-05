Stürmer Brad Marchand ist am Sonntag der Matchwinner der Boston Bruins im Duell des NHL-Play-offs mit den Carolina Hurricanes gewesen.

Beim 5:2-Heimsieg seines Teams hat er zweimal gescort und zu den anderen drei Treffern jeweils den Assist geleistet. Die Bruins glichen mit ihrem zweiten Heimsieg in Folge in der „best of seven“-Serie auf 2:2 aus. Das fünfte Match wird am Dienstag (Ortszeit) mit Heimvorteil für Carolina gespielt.

(APA)/Bild: Imago